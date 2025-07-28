«В таком виде у нас взрывали метро»: в Москве пассажирка сделала замечание женщине в никабе

В метро Москвы пассажирка сделала замечание женщине в никабе. Она заявила, что в столице нельзя так ходить.

Видео инцидента опубликовало ИА Регнум.

Жительница Москвы обратилась к женщине в религиозной одежде со словами: «В таком виде у нас взрывали метро. У нас, здесь, в Москве».

Мусульманка отреагировала агрессивно – начала выхватывать телефон и стала снимать сама. В конфликт вмешались еще две девушки – они встали на защиту пассажирки в никабе. Одна из них также достала телефон и даже перешла на оскорбления.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Марина Ахмедова увидела злобу в глазах женщины в никабе. Говоря о москвичках, заступившихся за нее, правозащитница отметила, что люди с телефонами и «глупыми комментариями» «сами призывают беды на свои головы» и не знают современной истории страны.

Ранее в Дагестане мужчина в никабе обстрелял полицейских после требования предъявить документы.