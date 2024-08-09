В Дагестане мужчина в никабе открыл огонь по полицейским при проверке документов

В Дагестане мужчина в никабе обстрелял полицейских после требования предъявить документы. Двоих сотрудников правоохранительных органов госпитализировали.

Подробности случившегося приводятся в Telegram-канале МВД по Республике Дагестан.

Инцидент произошел на автодороге «Хасавюрт-Тлох». Полиция остановила ВАЗ 111730, чтобы проверить документы. Однако мужчина из автомобиля открыл стрельбу по несшим службу сотрудникам.

Полиция разыскивает 41-летнего уроженца Чеченской республики. В сообщении МВД говорится, что он передвигается в никабе, перчатках и широкой женской одежде темного цвета.

Ранее сообщалось о том, что в Волгоградской области цыгане напали на многодетную семью и избили полицейских.