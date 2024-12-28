В Таиланде железная балка насквозь пробила российскую туристку

В Таиланде серьезно пострадала российская туристка, катавшаяся на мопеде. Ее насквозь пробила железная балка. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 21 декабря семейная пара из России прилетала на остров в отпуск. А на следующий день они решили арендовать мопед, чтобы посмотреть местные достопримечательности. Уже на обратном пути на дорогу перед ними выехал грузовик, из которого выпал швеллер. Он снес девушку и пробил ей ногу. Мужчину балка задела по касательной.

Пока россиянку не забрали в больницу, она лежала на асфальте, истекая кровью. Все это время муж пытался ее спасти. Затем ее все же доставили в клинику, но оказывать услуги не спешили, так как разбирались со страховкой пары. И только когда супруг пациентки заплатил, врачи приступили к работе. Отметим, что у самого мужчины тоже травма — у него открытый перелом пальцев правой руки.

Сообщается, что россиянку прооперировали. Однако деньги по страховке закончились, и теперь пара должна 1,3 млн рублей больнице.

Ранее в Петербурге мужчина упал с велосипеда и сам дошел до больницы с разорванной селезенкой.