Петербуржец с разрывом селезенки и сломанными ребрами сам дошел до врача

В Санкт-Петербурге мужчина с тяжелыми травмами сам добрался до врача. Выяснилось, что путь до медика он преодолел со сломанными ребрами и разрывом селезенки. Об этом сообщает Фонтанка.

По информации источника, 31-летний житель северной столицы неудачно упал с велосипеда во Фрунзенском районе. После этого он не стал вызывать скорую помощь, а решил самостоятельно идти до частной клиники, и ему это удалось.

В больнице врачи провели обследование и выяснили, что пациент сломал пять ребер. Кроме того, у него диагностировали разрыв селезенки, из-за чего ему было предложено остаться в клинике под присмотром медиков.

Пострадавшего россиянина на скорой доставили в стационар. Его состояние оценили как тяжелое. На данный момент он находится в реанимации.

Ранее житель Абакана пришел на разборки со школьницей вместо дочери. Полиция проводит проверку случившегося.