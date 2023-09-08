В Таиланде туристы избежали продажи в рабство: спасло знание языка

В Таиланде туристы заказали машину, чтобы доехать до аэропорта, но по дороге услышали, что водитель обсуждал по телефону пол пассажиров и другие данные. Путешественники подумали, что их собираются продать в рабство – спасло только знание тайского языка.

Подробности сообщает Газета.Ru со ссылкой на Must Share News.

По информации издания, группа туристов из Малайзии, включая троих девушек, решила доехать до аэропорта Бангкока. Они заказали такси через приложение.

К туристам прибыл черный пикап, стекла которого оказались тонированы. По дороге водитель обсуждал с кем-то по телефону своих пассажиров.

Они почувствовали опасность и попросили остановиться, после чего убежали. Таксист не погнался за клиентами.

Агрегатор провел собственное расследование. По его итогам сообщили, что между туристами и водителем возникло недопонимание.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области таксист изнасиловал школьницу в лесу, а потом пригрозил, что продаст в рабство в случае, если о факте надругательства кто-то узнает.