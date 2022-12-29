В Таиланде пьяный турист занялся сексом с проституткой на публике и попал на видео

Турист из Великобритании прилетел отдохнуть в Таиланд и был объявлен в розыск. Причиной послужило то, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения занялся сексом с проституткой прямо на публике, и процесс засняли очевидцы.

Инцидент произошел на тайском курорте Паттайя. О половом акте туриста на улице в полицию сообщил 50-летний бездомный. По его словам, мужчина с «жрицей любви» занимался сексом около 30-ти минут, причем их не смущали ни проезжающие мимо машины, ни сам свидетель, который за ними наблюдал. Очевидец отметил, что они были слишком пьяны, чтобы что-либо соображать.

Видео было записано на телефон приятеля бездомного. На него попал разговор туриста с женщиной, в котором он говорил, что приехал из Англии. Также мужчина передал после полового акта своей спутнице деньги. «Я устал от отвратительных иностранцев, обращающихся с моим городом как с мусорным ведром», - заявил житель Таиланда.

Британский турист был объявлен в розыск. Его личность пока еще не установлена. Однако в правоохранительных органах считают, что отыскать преступника не составит большого труда. Сейчас они просматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы определить его местоположение.

Ранее в США мужчина переоделся в женщину, чтобы фотографировать посетительниц туалета.