А что под юбкой? Мужчина переоделся в женщину, чтобы фотографировать посетительниц туалета

Полиция города Форт-Уэрт, штат Техас, арестовала извращенца, фотографирующего женщин в туалете. Отмечается, что мужчина сам переодевался в девушку, чтобы не вызывать подозрений.

45-летний Дуглас Иган нарядился в женскую одежду и пробрался в дамскую комнату торгового центра. Там он тайком снимал девушек, пока одна из посетительниц не заметила мобильный телефон под стенкой кабинки. Она подняла тревогу, и в происходящее вмешался прохожий. Однако переодетый Дуглас сдаваться был не намерен, поэтому пригрозил тому, кто на него нападет, прыснуть в лицо перцовым пистолетом. Нарушитель попытался сбежать, но его задержали прибывшие на место полицейские.

Иган был арестован, и ему предъявили обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах с использованием летального оружия и незаконной фотосъемке. Сейчас преступник находится в коррекционном центре округа Тэррент, а выйти он может под залог в размере 30 тысячи долларов.

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