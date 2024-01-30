В Таиланде ограбили спавшего в номере отеля россиянина

Российского туриста ограбили прямо в номере отеля Chalong Mansion на острове Пхукет в Таиланде, пока он спал. Об этом сообщает местный портал The Phuket News.

По данным портала, кража произошла в ночь на понедельник, когда россиянин, чье имя не сообщается, спал в номере отеля Chalong Mansion в районе Чалонг на восточном побережье острова Пхукет. Как сообщается, турист оставил дверь незапертой, пока спал. Проснувшись, россиянин обнаружил пропажу 4 тыс. долларов и 10 тыс. батов наличными, а также драгоценностей на сумму 6 тыс. батов.

Полиция Таиланда уже приступила к расследованию кражи, подозреваемый разыскивается.

Напомним, с 1 ноября Таиланд временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Режим будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области турист заблудился и отстал от группы и провел всю ночь на озере Байкал.