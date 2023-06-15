В Таиланде объявили эпидемию денге: российские туристы столкнулись с диареей и не могут покинуть дома

Российские туристы на Пхукете пожаловались на продолжительную диарею – отдыхающие не могут покинуть дома. За неделю в Таиланде почти 6,5 тысяч человек слегли с неизвестным заболеванием – предварительно, могла распространиться лихорадка денге. Власти выпустили памятку для туристов, как обезопасить себя от заражения.

По словам россиянки, у всей семьи наблюдается слабость, «пот градом», а «мышцы будто выкручивает». Врачи заявляют, что в последние дни многие приходят с аналогичным симптомом. В основном обращаются люди из туристических зон. В госпитали направляют тех, кто уже не ходит сам.

После обращения ко врачу семье стало еще хуже. Появилось предположение, что это норовирус.

Позже власти объявили, что «в стране зафиксирована самая высокая за трёхлетний период эпидемия денге».

Туристов призвали быть осторожными. Число заражений по данным на 8 июня превысило показатели прошлого года на 500%. Уже есть смертельные случаи.

Эпидемиолог Василий Резников рассказал сайту mk.ru, что на Шри-Ланке вспышка денге прошла пик, теперь заболевание распространяется в других тропических регионах. Данная вирусная инфекция передается через укус комара. Диарея – главный признак этой болезни. Острая стадия обычно длится неделю.

В Таиланде призвали туристов носить закрытую одежду и пользоваться репеллентами, а также убрать из жилищ источники размножения комаров.

Ранее мы писали о смерти россиянина в Таиланде из-за громкой музыки.