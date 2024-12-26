В Таиланде двухметровая змея заползла в бассейн к российским туристам

Огромная змея заползла в бассейн, в котором отдыхали российские туристы, в Таиланде. Это произошло вечером 25 декабря. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, россияне жили в отеле на Пхукете. Очевидцы рассказали, что двухметровая змея выползла из канализации и сразу же направилась в бассейн с людьми. В Сети предположили, что это была кобра. Однако Baza считает, что это, скорее, сетчатый питон.

Внезапно появившуюся в отеле змею удалось довольно быстро поймать. Предварительно, никто из туристов не пострадал. Нарушительницу спокойствия отдыхающих забрал себе таец, который смог достать ее из бассейна. Он признался, что дома сам решит, как с ней поступить.

Ранее в США змея укусила женщину, которая села на унитаз. Ночью она направилась в туалет, не ожидая, что в санузле встретится с агрессивной «гостьей».

Также недавно женщина отравила всю семью рождественским обедом. Она накормила родных остатками еды из доставки.