В Таиланде актриса потребовала арестовать туриста из России, избившего ее брата. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Нападение на 30-летнего владельца ресторана произошло еще 25 сентября. Мужчина попытался объяснить агрессивно настроенным туристам из России, что кафе закрывается и их не смогут обслужить. Однако вместо диалога, Рачана Виджитвонгтонг избил один из россиян.

На кадрах, размещенных в telegram-канале, видно, как мужчина первым нападает на тайца, избивая его руками и ногами.

Несмотря на драку, полицейские отказываются задерживать нападавшего. Выяснилось, что сестра пострадавшего является известной актрисой — но даже после поднятой в соцсетях волны недовольств, местные правоохранители не спешат арестовывать мужчину.

По словам сестры пострадавшего, полицейские попросили ее простить туриста и не портить имидж Таиланда.

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