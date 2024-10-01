«Нас оттуда вышвыривали и выкидывали»: Александр Молочко рассказал о нападении на журналистов в Битцевском лесу

СК возбудил дело после нападения на журналистов в Битцевском лесу. Корреспондент Александр Молочко и его съемочная группа делали материал о сносе исторических деревянных домов в этом районе, передает 360.ru.

Местные жители обратились к журналистам за помощью. Они попросили осветить проблему со сносом построек в Битцевском лесу. Молочко вместе с операторами приехал на место, но его начали оттуда выдавливать.

«Сотрудники ЧОП изначально нормально себя вели, не толкались, ничего. А вот после того, как мужчина большой (появился) — он был самый активный такой, давал всем распоряжения, чтобы нас оттуда вышвыривали и выкидывали. Они начали активно нас выкидывать, там сварка идет, чтобы нас туда не пустить», — рассказал о нападении корреспондент.

Кроме того, журналистов хотели облить из водометов. Поэтому Молочко решил обратить внимание правоохранительных органов на ситуацию.

Ранее сообщалось, что маг Анатолий Кашпировский и его жена напали на журналистов после вопроса о хейте. Корреспонденты поджидали пару у выхода из концертного зала.