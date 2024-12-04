В Таиланде 12-метровая статуя Будды упала на монаха и убила его

В Таиланде 12-метровая статуя Будды упала и убила монаха. Все произошло в провинции Амнат Чароен. Подробности сообщает The Thaiger.

По данным источника, 29 ноября в монастыре на берегу реки Меконг устанавливали статую Будды. Она рухнула на работников, когда те снимали формы с бетонного основания. Под ней оказались шесть человек – пятеро из них получили травмы, а один умер.

Местные жители считают, что во всем виноваты злые духи. Они вспомнили, что в прошлые разы при попытке установки здесь тоже были несчастные случаи. По их словам, на месте расположения Будды раньше находилось место античного дома и сущности, привязанные к этой территории, показали свое недовольство.

Настоятель убежден, что ситуация произошла не из-за сверхъестественных сил. По его мнению, были допущены инженерные просчеты. Также на эту тему высказался очевидец Пайван Вантангфонг. Он отметил, что в этот день был сильный ветер.

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