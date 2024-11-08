Полиция возбудила уголовное дело против певца, убившего курицу на сцене и выпившего ее кровь

Певец Кон Вайя Сон убил курицу на сцене и выпил кровь животного. Все происходило во время его выступления – полиция возбудила в отношении артиста уголовное дело.

Видео инцидента распространилось в соцсетях. На кадрах артист в шапке, похожей на голову курицы, вынес живую птицу на сцену, убил, затем сцедил кровь в кружку и выпил, передает РИА Новости.

О случившемся узнали активисты, выступающие за этичное обращение с животными – они обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Активисты считают, что люди, жестоко обращающиеся с животными, должны пройти психиатрическую экспертизу. По их словам, такие совершают и другие преступления – убийства, изнасилования, грабежи, причем случается это в три раза чаще.

Ранее сообщалось, что певица Билли Айлиш расплакалась на сцене во время концерта, узнав о победе на выборах президента США Дональда Трампа. Она считает, что выигрыш политика предвещает войну против женщин.