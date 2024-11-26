В Таганроге мать принесла мертвого сына с его братом-близнецом в магазин пива

В Таганроге женщина принесла мертвого сына и его брата-близнеца в магазин разливного пива. Детей в переносках помог донести прохожий.

Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, женщина избила малышей после празднования дня рождения. Праздник состоялся в субботу – присутствовали супруг и друзья. Однако во время посиделок они поссорились, гости вышли на улицу, а женщина осталась дома с детьми.

У одного из принесенных в магазин младенцев нашли трупные пятна, ушибы и ссадины на лице. Другой был без сознания.

Судя по опубликованным источником кадрах, спустя время в магазин пришел отец. Он взял на руки погибшего сына и заплакал. Мужчина не знает, что мать сделала с детьми.

На место вызвали скорую. Женщину задержали – она была в состоянии алкогольного опьянения. Она стояла на учете в ПДН и привлекалась по статье о неисполнении родительских обязательств.

Ранее сообщалось, что в Москве мать напоила годовалого сына неизвестной жидкостью, а затем ушла. Ребенок скончался, в отношении женщины возбудили уголовное дело.