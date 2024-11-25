Напоила, оставила и ушла: жительницу Москвы обвинили в смерти годовалого сына

В Москве женщина напоила годовалого сына неизвестной жидкостью, оставила и ушла. В результате ребенок скончался, в отношении россиянки возбуждено уголовное дело.

Подробности сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

21 ноября женщина, находясь в квартире дома на Волгоградском проспекте, дала ребенку неустановленное вещество. Затем, не оказав помощи, мать ушла. Впоследствии малолетний умер.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Были допрошены свидетели, назначены экспертизы, включая химическую.

25 ноября судом будет вынесено решение об избрании меры пресечения. Следствие настаивает на аресте женщины.

Ранее сообщалось, что в Москве двухлетний ребенок умер в неблагополучной семье. Его мать злоупотребляет алкоголем, а отец пропал. Погибший был избит – на теле нашли гематомы и кровь.