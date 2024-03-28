В Таджикистане исчезла вся семья террориста из «Крокуса» Шамсиддина

В Таджикистане исчезла вся семья террориста Фаридуна Шамсиддина, которого в России обвиняют в нападении на «Крокус Сити Холл». «Люди в официальной одежде» забрали отца, мать, брата, жену с 8-месячным ребенком, тещу, дядю и двоюродных братьев.

Подробности приводит Asia-Plus.

Шамсиддин проживал в селе Лойоби в Гиссаре – это в 25 километрах от Душанбе. 27 марта журналист издания отправился по адресу и не нашел никого, кроме жены брата террориста. Однако та не захотела разговаривать.

По соседству проживала супруга его дяди. Она сообщила, что в дом Шамсиддина приходили «люди в официальной одежде». Женщина полагает, что это сотрудники органов Таджикистана. 23 марта они забрали всех родных террориста и увезли в неизвестном направлении.

Это подтвердил еще один источник – сосед семьи.

Шамсиддин был арестован 23 марта – на следующий день после теракта в «Крокусе». Его на два месяца отправили в СИЗО.

Власти страны не комментируют исчезновение семьи.

Напомним, 22 марта несколько террористов открыли стрельбу в концертном зале в Красногорске. На сегодняшний день известно о 143 погибших. Нападавшие расстреляли зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник». Почему террористы выбрали это мероприятие, высказывался писатель Захар Прилепин.