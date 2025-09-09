В свой первый рабочий день: новый министр здравоохранения Швеции потеряла сознание и упала вместе с трибуной

Первый рабочий день на новом месте не заладился для министра здравоохранения Швеции. Элизабет Ланн внезапно потеряла сознание и рухнула вместе с трибуной, за которой выступала.

Кадры происшествия публикует Telegram-канал ТВ Центр | ТВЦ. На них видно, как Ланн стоит за пластиковой трибуной перед коллегами и камерами. Во время обращения другого спикера глава ведомства почувствовала себя плохо и не смогла удержаться на ногах.

Министр здравоохранения Швеции рухнула на пол вместе с трибуной. Случившееся вызвало панику у участников встречи. Однако очевидцы инцидента, несмотря на испуг, тут же подоспели к Элизабет.

Как впоследствии выяснилось, главе ведомства стало плохо из-за низкого сахара в крови. Для Лан это был первый день в должности министра здравоохранения.

