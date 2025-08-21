Еле двигался и чуть не упал: Киркоров встревожил фанатов своим состоянием на репетиции «Новой волны»

Певец Филипп Киркоров вновь встревожил поклонников своим состоянием. Восстановившись после получения ожога на концерте, артист вернулся к работе. Однако на репетиции «Новой волны» он еле двигался, а в какой-то момент чуть не упал.

В Казани пройдет ежегодный фестиваль «Новая волна», на который приедут многие отечественные звезды. Ожидается, что на сцену выйдет и Киркоров, который взял длительную паузу в карьере из-за проблем со здоровьем. В Сети появились первые видео с репетиций Филиппа, на которых он был совсем неэнергичным и даже вялым. Более того, артист снова едва не травмировался.

По задумке режиссера, в номере Киркоров должен подниматься по движущимся ступеням. Но стоило певцу встать на платформу, как он потерял равновесие и начал падать. Спас его только ассистент, который вовремя подхватил артиста.

Напомним, что на «Новой волне» ожидается лишь одно выступление Филиппа. А вот полноценные концерты исполнитель даст только в 2026 году. Он анонсировал два шоу в феврале.

Ранее Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа.