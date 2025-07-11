В свой день рождения: сын не узнал отца в темноте и забил его до смерти

В Челябинской области сын убил отца на праздновании своего дня рождения. Мужчина, как утверждается, сделал это случайно, так как не узнал родителя в темноте, передает Kp.ru.

В праздничный день родственники выпивали дома. Ночью именинник проснулся и увидел темный силуэт незнакомого мужчины. Челябинец набросился на незваного гостя и забил его до смерти.

Виновник торжества до последнего не мог разглядеть в убитом оппоненте своего отца. Он понял, что натворил, только спустя время. Но к тому моменту спасти пенсионера уже было нельзя.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Мужчина признал свою вину. Уже скоро он должен будет предстать перед судом.

Ранее в Мурманске мужчина зашел в гости к экс-возлюбленной и убил ее. Он расправился с женщиной при помощи табуретки.