В Свердловской области женщина зарезала любовника и прятала его труп в шкафу среди вещей

Жительница Каменска-Уральского (Свердловская область) расправилась со своим любовником с помощью ножа и скрывала его труп у себя в квартире. Жуткое преступление удалось раскрыть благодаря соседям, которые почувствовали запах гнили. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

По данным издания, женщина взяла складной нож и нанесла им удар сожителю в область шеи. После полученного ранения мужчина истекал кровью и в итоге скончался. Обвиняемая после преступления погрузила его тело в платяной шкаф и забросала вещами.

Жительница планировала подождать две недели до зарплаты, получить деньги и уехать к подруге в Екатеринбург. Когда знакомые поинтересовались, почему мужчина не появляется на людях, она рассказала, что он уехал работать на вахту. Через несколько дней после убийства соседи почувствовали неладное. Они пожаловались на трупный запах полицейским.

Правоохранители пробовали достучаться до женщины, но в итоге им пришлось вскрывать дверь.

«Хладнокровности этой женщины можно поразиться, но, образно выражаясь, «скелет в шкафу» утаить ей не удалось», — подчеркнул начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее сообщалось, что бурная ночь с парнем в отеле обернулась для москвички трепанацией черепа.

Как сообщает РЕН-ТВ, в номере одной из столичных гостиниц между девушкой и ее бойфрендом произошел скандал.

Парень, заподозрив свою спутницу в неверности, начал избивать ее всем, что попадалось под руку. По словам потерпевшей, в ход пошел даже гостиничный телефон.

Инцидент мог бы закончиться трагично, но пара в какой-то момент все-таки помирилась.