Бурная ночь с парнем в отеле обернулась для москвички трепанацией черепа

После ночи в отеле, проведённой с влюблённым, но очень ревнивым молодым человеком, москвичке потребовалось серьезная операция.

Как сообщает РЕН-ТВ, в номере одной из столичных гостиниц между девушкой и её бойфрендом произошёл скандал.

Парень, заподозрив свою спутницу в неверности, начал избивать её всем, что попадалось под руку. По словам потерпевшей, в ход пошел даже гостиничный телефон.

Инцидент мог бы закончиться трагично, но пара в какой-то момент всё-таки помирилась.

Однако, через два дня москвичка появилась на пороге медицинского центра с жалобами на постоянную головную боль и сильное головокружение.

Оказалось, у женщины серьезное сотрясение мозга и поврежден череп.

Ей привели трепанацию и удалили образовавшуюся за двое суток гематому,

Известно, что несчастная пролежала в стационаре до дня всех влюблённых, а выйдя из больницы, вновь вернулась к своему возлюбленному.