В Свердловской области второклассника пытались изнасиловать палкой в 100 метрах от дома

В поселке Ключи в Свердловской области второклассника пытались изнасиловать палкой недалеко от дома. Издевательства совершали не взрослые, а двое подростков 10 и 13 лет.

После попытки изнасилования они избили восьмилетнего мальчика палками и камнями. Все происходило за гаражами – в 100 метрах от дома.

Подростки сбросили несовершеннолетнего в выгребную яму. Когда мальчик выбрался, то все рассказал матери. Женщина обратилась в полицию.

Мальчика постарше могут направить в специализированную школу, где учатся малолетние преступники. Другой обидчик, скорее всего, останется без наказания в силу возраста.

По словам соседей, напавшие растут в благополучных семьях. Сами подростки не могут объяснить, что заставило их совершить данные действия.

Ранее мы писали о том, что в спецшколе Екатеринбурга издевались над 12-летним ребенком.