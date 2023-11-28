В Свердловской области в лесу найден мертвым полицейский

В Новой Ляле Свердловской области в лесу найдено тело сотрудника ГИБДД. Об этом пишет E1.ru.

По данным источника, правоохранитель находился в плановом отпуске и в момент обнаружения был в гражданской одежде. Уточняется, что труп силовика обнаружили после корпоратива на стрельбище.

По предварительной информации, сотрудник полиции умер 25 ноября. Предположительно, мужчина скончался от переохлаждения. Тем не менее обстоятельства гибели полицейского предстоит выяснить Следственному комитету.

Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых уточнил, что произошедшее не связано с профессиональной деятельностью силовика.

Прощание с полицейским состоится в четверг, 30 ноября.

Ранее В Новороссийске женщину похитили и убили в лесу около кладбища. Уточняется, что о пропаже россиянки сообщил ее супруг-бизнесмен. Оказалось, что она поехала на автомобиле в спортивный зал, однако не вернулась домой и перестала выходить на связь.