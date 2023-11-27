В Новороссийске женщину похитили по дороге в фитнес-центр и убили в лесу

В Новороссийске женщину похитили и убили в лесу вблизи кладбища. Подозреваемыми в преступлении проходят боец MMA и его подельники. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, о пропаже россиянки заявил ее муж-бизнесмен. Оказалось, что она поехала на машине в спортивный зал, но так и не вернулась. Также женщина совсем не выходила на связь.

На протяжении двух дней шли поиски исчезнувшей, пока не был найден ее труп. Тело со множественными ножевыми ранениями лежало в районе кладбища «Кабахаха». При этом автомобиля убитой рядом не оказалось.

В тот же день сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемых – банду угонщиков. Оказалось, что от их действий пострадало еще два водителя. Однако в отличие от автоледи, мужчин они отпустили живыми.

Возбуждены уголовные дела за похищение и убийство. Задержанные уже были допрошены. Но во время разговора с полицейскими одному из них стало плохо, и он скончался. Причина смерти не уточняется.

Ранее стало известно, что один из самых известных киллеров освободился спустя 24 года.