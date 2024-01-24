В Магадане в запертой комнате общежития нашли 7-месячную малышку

В Магадане нашли семимесячную малышку, оставленную без присмотра в запертой комнате общежития. Дверь пришлось вскрывать из-за нескончаемого плача ребенка. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, соседи нередко слышали крики из помещения, в котором проживала 25-летняя женщина с маленькой дочерью. Однако недавно ситуация вышла из-под контроля. Девочка не прекращала шуметь, из-за чего жильцы насторожились и позвонили в полицию. В общежитие приехали сотрудники патрульно-постовой службы и инспекторы по делам несовершеннолетних. Они попытались проникнуть в комнату, но никто не открывал. Тогда пришлось выламывать дверь.

Внутри была найдена семимесячная малышка. Она лежала в кроватке в грязной одежде. Также у нее обнаружили признаки простуды. Из-за этого было решено госпитализировать ребенка.

Через время в общежитие вернулась мать малолетней. Она заявила, что ненадолго отлучилась в магазин. Пока на нее был составлен лишь административный протокол, однако не исключено, что ей могут быть предъявлены и другие обвинения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Кузбассе мать на протяжении трех месяцев избивала и держала в сундуке полуторагодовалую дочь.