В Свердловской области трехлетний ребенок умер в детском саду

В Свердловской области трехлетний ребенок умер в детскому саду. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Подробности сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ребенок скончался 7 мая, трагедия произошла в Лесном.

По словам собеседника агентства, в учреждении идет проверка, начато расследование, устанавливаются детали произошедшего. По его информации, персонал предпринял все возможные меры для спасения ребенка.

Telegram-канал Ural Mash сообщил, что «предварительно, малыш захлебнулся во сне рвотными массами». Источник пишет, что возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось о смерти ребенка в саду Нижнего Новгорода. Трехлетний мальчик скончался во время прогулки: он повис на горке и не смог выбраться.