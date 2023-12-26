В доме изрубленных топором супругов в Пермском крае нашли запертую девочку

В Пермском крае в доме лесника и его жены, которых жестоко убили топором, нашли запертой семилетнюю девочку. Она находилась в спальне, когда происходило убийство. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, жестокое нападение на супругов случилось 24 декабря в поселке Октябрьский. Неизвестные злоумышленники ворвались на частную территорию и расправились с хозяевами недвижимости. Мужчину зарубили топором в гараже, а его жену у бани.

Как стало известно позже, в тот день в доме находилась также маленькая племянница убитых. Она приехала, чтобы погостить. Пряталась школьница все время в спальне. Когда ее обнаружили, она была сильно напугана.

На данный момент ребенка уже передали родственникам. Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Подмосковья убил мать, чтобы ему досталась доля квартиры. Он сначала пытался отговорить родительницу от продажи, но потом аргументы закончились. Тогда мужчина взял охотничий нож и несколько раз ударил им женщину в живот и шею.