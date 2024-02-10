В Свердловской области сотрудники мусоровоза спасли детей из горящего дома, об этом сообщает Ura.ru.

Проезжавшие мимо работники мусоровоза «Спецавтобазы» увидели дым, который валил из частного дома. Они остановили машину и бросились спасать жильцов. Водитель и его напарник забежали в дом и увидели трех детей, которых быстро вытащили из пламени.

«Забежав в дом, водитель и его напарник обнаружили троих детей, всех их они вытащили из горящего здания и усадили в кабину мусоровоза, чтобы дождаться приезда сотрудников МЧС и скорой помощи», — рассказали в пресс-службе.

Позже пострадавшие дети рассказали спасателям, что в здании оставался еще один ребенок, однако спасти его не удалось. Прибывшие на место пожарные обнаружили тело погибшего. В момент начала пожара родителей в доме не было. Следственные органы устанавливают причину возгорания.

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