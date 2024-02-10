В Санкт-Петербурге у школьника сгорел BMW: возбуждено уголовное дело

В Санкт-Петербурге у школьника загорелся BMW. В результате в автомобиле выгорел салон. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом пишет Фонтанка.

Как уточняется, 10 февраля в полицию обратился 17-летний учащийся 11 класса с просьбой провести проверку из-за возгорания своего BMW-316 1990 года выпуска. Известно, что автомобиль был припаркован на Загородном проспекте и задымился в ночь на 9 февраля.

Позднее на место прибыли пожарные, возгорание было ликвидировано к двум часам ночи. Как сообщает МЧС Санкт-Петербурга, в автомобиле выгорел салон.

С целью выяснить причины возгорания автомобиля школьника полицейские изучили видео с камер наблюдения, однако получить информацию не удалось. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

Ранее сообщалось о том, что в Тюменской области мальчика из 8 класса избили в школе до сотрясения мозга.