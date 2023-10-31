Пытались согреться с помощью горелки: двое туристов погибли в карельском поселке

Женщину и мужчину, которые отправились на отдых в Карелию, обнаружили мертвыми. В обстоятельствах их гибели разбираются сотрудники правоохранительных органов. По предварительной версии, туристы погибли из-за отравления угарным газом, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Антидот Охлопкова.

Пара прибыла в Карелию, предположительно, из Северной столицы. Туристы разместились в поселке Рыбрека. Там же были обнаружены их тела. Что стало причиной гибели людей, пока неизвестно. По предварительной версии, они скончались в результате отравления угарным газом, заявил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

В настоящий момент в обстоятельствах трагичного случая разбираются стражи порядка. В комментарии журналистам они рассказали, что туристы плавали на крытой лодке в Онежском озере, уснули и задохнулись газом от газовой горелки. Сейчас эта информация проверяется.

Ранее в Тобольске обнаружили мертвым мужчину. Предполагается, что он уснул на лавочке и насмерть замерз.