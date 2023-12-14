В Свердловской области отец украл у мамы двухлетнюю дочь и пропал

В городе Первоуральске разыскивают мужчину с двухлетним ребенком. По данным следствия, он выкрал дочь у матери, а после этого исчез. Об этом сообщили в ГУФССП России по Свердловской области.

Известно, что по решению суда малышка должна была жить с мамой, однако это не устраивало ее отца. Предварительно, он решил не передавать ребенка бывшей жене и скрылся вместе с ним. Где сейчас они находятся, информации нет. Девочку не видели в детском саду, а также отсутствуют данные о посещении медицинских учреждений.

Ведутся поиски пропавших. Управление попросило всех осведомленных о местонахождении мужчины и ребенка жителей передать сведения в отделение судебных приставов.

Ранее в Нижнем Тагиле отец-одиночка оставил восьмилетнего сына дома и пропал. Ребенок рассказал в школе, что в минувшее воскресенье, 10 декабря, его папа отправился в магазин, вернулся с продуктами, а после ушел и исчез. При этом мобильный телефон он с собой брать не стал.