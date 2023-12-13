В Нижнем Тагиле отец-одиночка оставил восьмилетнего сына дома и пропал

В Нижнем Тагиле пропал 50-летний мужчина, в одиночку воспитывающий восьмилетнего сына. 10 декабря он оставил ребенка дома и перестал выходить на связь. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на слова МО МВД «Нижнетагильское».

Как стало известно, об исчезновении россиянина рассказал его сын. Мальчик признался в школе, что в минувшие выходные его отец отправился в магазин, пришел оттуда с продуктами, а затем вновь вышел за дверь и уже не вернулся. При этом телефон мужчины остался дома.

После полученной от ребенка информации в полицию обратилась заместитель директора школы. Теперь пропавшего россиянина ищут. Уже проверены больницы. Камеры видеонаблюдения изучаются. Пока результатов нет.

Отметим, что житель Нижнего Тагила сам растил сына, так как его супруга скончалась. На данный момент мальчик был передан в социально-реабилитационный центр.

Ранее пропавшая больше недели назад многодетная мать из Екатеринбурга вышла на связь с родственниками и рассказала, что находится в подвале. При этом от помощи правоохранителей она отказалась и сообщила, что скоро сама вернется домой и все объяснит.