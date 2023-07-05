В Свердловской области мужчина застрелил директора завода из-за романа с его бывшей женой

В Свердловской области ревнивый мужчина застрелил руководителя завода из-за того, что он завел роман с его бывшей женой. Знакомые пары считают, что женщина хотела избавиться об обоих мужчин.

Об этом сообщает Пятый канал.

Директор предприятия в Верхней Пышме завел роман с молодой девушкой. Для того, чтобы угодить избраннице, он практически перестал работать. Продал трактор, чтобы купить ей автомобиль стоимостью пять миллионов рублей. Однако после этого бывший муж возлюбленной пришел на завод и застрелил любовника.

Как сообщил знакомый женщины, она сама могла натолкнуть бывшего мужа на совершение преступления. Возможно, она хотела избавиться от двоих кавалеров сразу.

Известно, что до этого у предпринимателя начались проблемы с финансами, поскольку он взял кредиты и не мог с ними расплатиться.

Все обстоятельства произошедшего будут устанавливаться. Также известно, что подозреваемый скрылся с места преступления.

Ранее мы писали, что весной этого года в городе Бежецке под Тверью брошенный 55-летний мужчина, не пережив расставание с возлюбленной, заказал ее нового избранника киллеру.