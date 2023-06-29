Под Тверью обиженный мужчина за 100 тысяч рублей заказал нового избранника своей бывшей

В городе Бежецке под Тверью брошенный мужчина, не пережив расставание с возлюбленной, заказал ее нового избранника киллеру.

Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Тверской области.

Девушка 55-летнего подозреваемого ушла от него к новому 43-летнему возлюбленному весной 2023 года. Тогда он решил заказать соперника киллеру. Знакомый нашел исполнителя, которому брошенный любовник планировал заплатить 100 тысяч рублей.

Когда мужчины поняли серьезность намерений подозреваемого, они решили отказаться от задуманного и отправились в правоохранительные органы.

Когда заказчику принесли «доказательства смерти» нового избранника подруги, он, передавая деньги, был задержан сотрудниками полиции.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Организация к приготовлению к убийству по найму».

В настоящий момент расследование продолжается.

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