В Свердловской области мужчина поджег дом бойца СВО с супругой и детьми внутри

В Свердловской области полиция задержала мужчину, который поджег дом бойца СВО, в котором находилась его супруга и двое детей. Об этом сообщает Telegram-канал движения «Русская община».

Инцидент произошел в городе Артемовск. Ночью сосед подкрался к дому участника спецоперации, облил его и автомобиль семьи бензином и убежал. Внутри в это время находились жена бойца и двое его детей. Женщине удалось потушить пожар самостоятельно.

Также она рассказала, что на следующий день ей позвонила супруга предполагаемого поджигателя и похвасталась содеянным.

«Она говорит, он не придет извиняться. Ты знаешь, что ему ничего не будет, так как был нанесен лишь незначительный ущерб», — процитировала слова соседки потерпевшая.

Полиции удалось задержала полицейского. Однако после объяснений мужчину отпустили, поскольку никто не пострадал, а дому и автомобилю был нанесен минимальный ущерб.

