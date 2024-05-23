В Свердловской области мать погибшего на СВО бойца умерла перед похоронами сына

В Свердловской области женщина не дожила до похорон сына, погибшего в зоне СВО. В группе поселка Северный сообщили, что у нее не выдержало сердце.

Информацию о смерти матери бойца подтвердили ее родственники. Они отметили, что причиной ее кончины стала остановка сердца.

Отметим, что сын женщины попал под частичную мобилизацию. Он учился в кадетском классе и служил в армии. На передовой его позывным был «Историк». Однако вернуться домой молодой человек не смог. Он погиб в возрасте 29 лет в апреле 2024 года.

Как сообщает E1.ru, военный был единственным сыном умершей россиянки. О гибели наследника ей сообщил в военкомате.

«Вернулась оттуда и умерла. К сожалению, скорая не успела. Военком говорит, что с ней все было нормально. Надо понимать, что с момента гибели сына прошло почти 40 дней», - рассказала знакомая семьи.

Похороны матери и сына состоятся в разные дни. Молодого человека проводят в последний путь 24 мая, а его родительницу на следующий день.

Ранее россиянка рассказала порталу «Страсти», как решила стать волонтером после гибели мужа на СВО.