«Он спас 40 человек»: история многодетной мамы-волонтера, потерявшей мужа на СВО

Ирина Варнавская несколько раз меняла жизнь ради любимого человека. Построила бизнес в родном городе, стала мамой, но бросила всё после судьбоносной встречи. Ей было за 30, когда она, по зову сердца, переехала к Алексею с двумя детьми в Санкт-Петербург, чтобы создать новую семью.

В 2022 году ее супруг Алексей Варнавский погиб на СВО, предупреждая сослуживцев об опасности. Посмертно его наградили Орденом Мужества. И женщина снова поменяла все — уже в память о любимом. Ирина не смогла быть в городе, где его нет. Она снова переехала, на этот раз с четырьмя детьми, и нашла утешение в волонтерстве. Ирина Варнавская основала общественную организацию многодетных семей «Сердце мамы». В интервью изданию «Страсти» она рассказала, как пережила потерю любимого мужа и начала жизнь с чистого листа.

«Наивысшее счастье женщины — жить рядом с любимым человеком»

Я родилась в Белгороде и прожила там 34 года. Когда познакомилась с моим покойным супругом Алексеем, я была звездой с процветающим бизнесом: занималась профессионально организацией и проведением огромных культурно-массовых мероприятий, работала со всей администрацией города и области. Для меня не было проблемы выступить перед 10-тысячной и даже 100-тысячной аудиторией. В целом я очень веселый и активный человек. И в один прекрасный момент я встретила его. У меня тогда уже было двое детей от первого брака, но Алексея это не только не испугало — он начал принимать активное участие в их воспитании. Мы очень сильно любили друг друга.