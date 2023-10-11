Ломали позвоночники и ковыряли горло ложкой: подробности издевательств над детьми в томской семье

Старшая дочь в семье из Томской области, в которой малышка впала в кому, рассказала об издевательствах над детьми. По ее словам, опекун постоянно истязала малышей, а их у нее было восемь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Девушка призналась, что 43-летняя приемная мать применяла самые жестокие методы воспитания, если ей что-то не нравилось. Детям ломали позвоночники, ковыряли горло ложкой, били и заставляли стоять под холодным душем. При этом всегда доставалось только младшим детям.

Особенно не взлюбила опекун шестилетнюю слабослышащую девочку. Во время занятий мачеха била ее книгой, кулаками, до хруста выворачивала спину. В основном она это объясняла тем, что изгоняла таким образом демонов, а также пыталась отучить от «придуривания».

Старшая дочь в семье ушла от приемных родителей, как только ей исполнилось 18 лет, и уже после этого одна из ее сестер оказалась в реанимации. Брат признался ей, что в последнее время малышка постоянно ходила вся в синяках.

Напомним, что на данный момент опекун находится в СИЗО, а вот ее муж и дядя на свободе. Ребенок же по-прежнему в коме.

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