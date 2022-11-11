В Сургуте женщина на Mercedes пыталась припарковаться и въехала в качели с детьми

В Сургуте женщина на Mercedes пыталась припарковаться во дворе и, видимо, перепутав педали, въехала на детскую площадку. В тот момент на качелях находились дети.

37-летняя водитель нажала на газ, и машина на полном ходу наехала на качели. Один ребенок отлетел на крышу автомобиля, другой продолжал качаться, его не задело.

Дети не пострадали. Находящийся рядом с ними мужчина пытался остановить машину – от удара его отбросило в опору.

Ранее сообщалось, что неизвестный врезался в Audi Полины Дибровой – жены ведущего Дмитрия Диброва. Как это произошло – неизвестно: злоумышленник уехал с места аварии.