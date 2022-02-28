Неизвестный врезался в машину жены Дмитрия Диброва и скрылся с места преступления
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Фото: instagram/ polinadibrova
Модель Полина Диброва вместе с супругом живет в элитном поселке Лапино, но время от времени приезжает в Москву решить личные вопросы. В одну из таких поездок и произошла неприятная ситуация. Девушка припарковала машину и удалилась по делам. Вернувшись, она была в шоке. Вместо целого и невредимого «Ауди А7» Полина увидела разбитую машину. Никто из прохожих не видел, как это произошло и кто виновник.
Жена Диброва обратилась с жалобой в полицию. «Поступило заявление от 32-летней гражданки с просьбой зарегистрировать механические повреждения принадлежащего ей автомобиля "Ауди А7"», — сообщает источник «Комсомольской правды». Правоохранительные органы начали проверку.
Напомним, что 62-летний Дмитрий Дибров и его 32-летняя супруга состоят в браке с 2009 года. Они познакомились на конкурсе красоты, когда Полине было всего 17 лет. Спустя три года они узаконили свои отношения, а в 2010-м у пары родился первенец. На данный момент Дмитрий и Полина вместе растят трех сыновей.
Фото и видео: Instagram