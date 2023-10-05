В Сургуте женщина фиктивно вышла замуж за иностранца в обмен на еду

В Сургуте женщина зарегистрировала брак с мигрантом в обмен на еду. Мужчине нужно было разрешение на проживание в России.

Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре.

По ее информации, 39-летняя женщина узнала, что мигрант пытается жениться на гражданке России для получения временного разрешения, и предложила заключить фиктивный брак.

В июне она вышла замуж за 34-летнего иностранца. Тот передал ей продукты питания.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об организации нелегальной миграции. Она находится под подпиской о невыезде. Мужчину собираются депортировать из страны.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пьяный мигрант ударил сожительницу в голову. Женщина скончалась.