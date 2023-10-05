19:10, 05 октября 2023
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В Сургуте женщина фиктивно вышла замуж за иностранца в обмен на еду
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В Сургуте женщина зарегистрировала брак с мигрантом в обмен на еду. Мужчине нужно было разрешение на проживание в России.
Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре.
По ее информации, 39-летняя женщина узнала, что мигрант пытается жениться на гражданке России для получения временного разрешения, и предложила заключить фиктивный брак.
В июне она вышла замуж за 34-летнего иностранца. Тот передал ей продукты питания.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об организации нелегальной миграции. Она находится под подпиской о невыезде. Мужчину собираются депортировать из страны.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пьяный мигрант ударил сожительницу в голову. Женщина скончалась.
Источник фото:Freepik
Автор:Лилия КараеваТеги: