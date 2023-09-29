В Сургуте учителя уволили из-за фото в женском пальто и с длинными волосами

В Сургуте учитель лишился работы в школе из-за фото, сделанного в женском пальто и с длинными волосами. Заявление его попросили написать по собственному желанию. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Как стало известно источнику, родители детей ополчились против педагога математики, а все из-за того, что им не нравился его внешний вид. По словам недовольных, мужчина ходил в учебное заведение с длинными волосами, татуажем бровей и женской сумкой. Кроме того, на личной странице в социальной сети у него нашли фото не в мужском пальто.

Первое время обсуждали учителя только в пределах родительских чатов. Но затем жалобы дошли и до руководства школы. Поступило анонимное сообщение, в котором математика уже обвиняли в пропаганде ЛГБТ и нетрадиционных ценностей. В итоге мужчине пришлось покинуть свой пост.

В Сети педагог рассказал свою версию событий. Он признался, что на уроках к нему никаких претензий не было, а фото, что нашли родители, вообще было сделано еще в студенческие годы. При этом он подчеркнул, что все свои страницы в Интернете закрыл еще в августе. Так что, по мнению мужчины, его оклеветали и «выставили не пойми кем».

Ранее в Дмитрове подросток с силой захлопнул дверь в школе и оторвал ученику палец.