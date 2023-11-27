Врач Шаталина рассказала об опасности капель от насморка для детей и взрослых

В настоящее время капли от насморка - назальный сосудосуживающие капли или деконгестанты, являются наиболее популярными для лечения насморка у детей и взрослых. Но, как и любой медикаментозный препарат он имеет побочные действия. И их бесконтрольное применение может приводить к опасным для жизни последствиям. Об этом портал «Страсти» поговорил с врачом-оториноларингологом клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Аделей Шаталиной.

Побочные действия деконгестантов разделяют на две группы: местные и системные. К местным относятся ощущение жжения и сухости в носу, а также развитие медикаментозного ринита - зависимости от капель. Все эти жалобы связаны с цитолитическим действием капель – они оказывают негативный эффект на клетки внутри носовой полости.