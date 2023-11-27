Врач Шаталина рассказала об опасности капель от насморка для детей и взрослых
© Freepik
В настоящее время капли от насморка - назальный сосудосуживающие капли или деконгестанты, являются наиболее популярными для лечения насморка у детей и взрослых. Но, как и любой медикаментозный препарат он имеет побочные действия. И их бесконтрольное применение может приводить к опасным для жизни последствиям. Об этом портал «Страсти» поговорил с врачом-оториноларингологом клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Аделей Шаталиной.
Побочные действия деконгестантов разделяют на две группы: местные и системные. К местным относятся ощущение жжения и сухости в носу, а также развитие медикаментозного ринита - зависимости от капель. Все эти жалобы связаны с цитолитическим действием капель – они оказывают негативный эффект на клетки внутри носовой полости.
К системным побочным действиям относят кардиотоксический эффект. Он возникает при попадании в системный кровоток действующего вещества капель, затем происходит воздействие на α-адренорецепторы сосудов сердца. Это приводит к развитию выраженной брадиаритмии - снижение сердечных сокращений, особенно у детей. Риск развития кардиотоксического действия зависит от степени проникновения капель. Она, в свою очередь, определяется двумя факторами: формой выпуска и резорбтивной способностью вещества.
Аделя Шаталина
Врач-оториноларинголог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Эксперт подчеркнула, что форма выпуска препарата определяет не только его эффективность и удобство применения, но и безопасность. Так, выпуск препарата в каплях не дает возможности точно рассчитывать дозу, повышая риск передозировки. Также капля раствора чаще всего стекает по дну полости носа и, попадая в ротоглотку, проглатывается, далее попадая в желудок. И уже там действующее вещество всасывается в кровоток, тем самым вызывая токсическое действие.
Максимальную резорбтивную способность, то есть, способность всасываться в кровоток, имеет нафазолин. Его показатель около 50%. Минимальное значение у ксилометазолина - около 1%. Это и обуславливает факт, что отравления нафазолином являются одной из самых частых причин госпитализации в детские токсикологические отделения. Развитие системного токсического эффекта от применения деконгестантов происходит из-за превышение разовой дозы и кратности применения.
Аделя Шаталина
Врач-оториноларинголог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Чтобы защитить себя и ребенка от побочных действий препарата следует придерживаться следующих правил:
1. Использовать препарат только по назначению врача
2. Выбирать современные препараты с действующим веществом ксилометазолин, оксиметазолин
3. Использовать дозировку действующего вещества согласно возрасту
4. Не превышать разовую дозу препарата
5. Не использовать препараты более 5 дней
6. Выбирать формы выпуска в виде спрея с дозирующей помпой