В Сургуте телевизор упал на двухлетнего ребенка и проломил ему череп

В Сургуте госпитализировали девочку в тяжелом состоянии после падения телевизора. У ребенка диагностировали повреждение головного мозга и перелом костей черепа.

Сообщается, что двухлетняя девочка сама опрокинула на себя технику по неосторожности. После поступления в больницу ей оказали всю необходимую помощь, и сейчас состояние пострадавшей стабилизировалось. Ее перевели из реанимации в отделение детской нейрохирургии.

К слову, подобный инцидент уже был в июле этого года в Ленинградской области. Тогда ребенок тоже пострадал от падения телевизора на голову. Мальчика доставили в реанимацию в состоянии комы.

Напомним, что ранее стало известно о полуторамесячном мальчике, скончавшемся из-за пьяного анестезиолога. Ребенок поступил в больницу в критическом состоянии. Его направили в реанимацию, где он и умер. В течение нескольких часов медик с похмельем пытался поставить мальчику катетер, но он постоянно выпадал. Когда анестезиолог понял, что самостоятельно вену ему не найти, он решил обратиться за помощью к хирургу, но уже было поздно.