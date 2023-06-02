В Сургуте школьник избил учительницу учебником по голове за три слова: она госпитализирована

В Сургуте между учеником и учительницей произошел конфликт. По итогу педагог оказалась в больнице с сотрясением мозга. Об этом сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

Все произошло в спецшколе. Учительница решила повысить знания своего ученика и пригласила его на дополнительное занятие. На нем она попросила школьника записать в тетради дату. После просьбы подросток взял учебник и три раза ударил им педагога по голове. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Источник отмечает, что после произошедшего учитель в течение месяца находилась на больничном, а в отношении подростка возбудили уголовное дело.

Подчеркивается, что школьник регулярно оскорбляет педагогов, дебоширит в классах и срывает занятия.

Ранее сообщалось, что в Москве 15-летний школьник сломал нос учителю химии из-за сделанного замечания. Между мальчиком и 28-летним химиком произошел конфликт. Сообщается, что педагог сделал ему предупреждение, после которого агрессивный подросток набросился на него и стал избивать.