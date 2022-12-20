В Москве 15-летний школьник сломал нос учителю химии из-за сделанного замечания

В Москве в одной из школ 15-летний подросток избил преподавателя химии и сломал ему нос. Школьник вышел из себя после замечания со стороны учителя.

Инцидент произошел 19 декабря. Между мальчиком и 28-летним химиком произошел конфликт. Сообщается, что педагог сделал ему предупреждение, после которого агрессивный подросток набросился на него и стал избивать.

Преподавателя госпитализировали в больницу после драки с сильными побоями. Врачи диагностировали у него перелом носа, а также многочисленные травмы по всему телу и перелом костей кисти.

После произошедшего учитель решил обратиться в полицию. Он написал заявление с требованием разобраться в ситуации и привлечь хулигана к ответственности. Теперь будет проведено расследование сотрудниками правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств дела.

Ранее компания школьниц избила сверстницу до сотрясения мозга у московского катка.