В Сургуте ребенку придавило голову и руки дверьми автобуса

В Сургуте шестилетнему ребенку придавило голову и руки дверьми автобуса. Об этом сообщает паблик «К-Информ» во «ВКонтакте».

По данным источника, двери автобуса захлопнулись в момент, когда пассажиры заходили в салон. В это же время в автобус попытался попасть ребенок, вследствие чего ему придавило руки и голову, а ноги остались на земле. Мать пострадавшего начала кричать водителю и все-таки сумела вытащить голову ребенка из дверей транспортного средства.

О состоянии здоровья юного сургутянина ничего неизвестно.

Уточняется, что ЧП произошло на 45-м маршруте возле остановки УТТ-1. В настоящий момент проводится служебное расследование.

Ранее стало известно, что в подмосковном Можайске водитель пассажирского автобуса наехал на 99-летнюю женщину. В результате ДТП россиянка получила различные травмы, вследствие чего в тяжелом состоянии была доставлена в Можайскую центральную районную больницу.