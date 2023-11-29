В Подмосковье пассажирский автобус сбил 99-летнюю пенсионерку

В подмосковном Можайске водитель пассажирского автобуса наехал на 99-летнюю женщину. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Уточняется, что ДТП произошло 27 ноября на улице Московская. Водитель сбил переходившую дорогу пенсионерку, совершая маневр. В результате аварии россиянка получила различные травмы, вследствие чего в тяжелом состоянии была доставлена в Можайскую центральную районную больницу.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкий вред здоровью потерпевшей. Городской прокуратурой организована проверка.

Ранее в Москве фельдшер скорой сбила пятилетнюю девочку и уехала с места ДТП. После аварии женщина вышла из автомобиля, чтобы осмотреть ребенка, и заявила, что у пострадавшей нет серьезных травм. Она порекомендовала родителям приложить лед к ноге девочки и покинула место ДТП.

Впоследствии мать ребенка все-таки отвезла ее в больницу, где медики обнаружили закрытый перелом двух костей левой голени. После этого женщина подала в суд на фельдшера скорой и потребовала привлечь ее к ответственности.