В Сургуте инвалид сломал ногу и едва не замерз в ожидании скорой

В Сургуте инвалид едва не замерз, ожидая скорую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал «Уралити».

По данным источника, 69-летний мужчина с инвалидностью второй группы прогуливался рядом с жилым домом, однако в какой-то момент упал на тротуаре и сломал правую ногу. Пострадавшему вызвали скорую, но прибытие фельдшеров состоялось лишь через 45 минут. За это время россиянин начал замерзать.

Спасти инвалида от мороза помогли прохожие, которые поделились с ним теплой одеждой. Вдобавок они находились рядом с мужчиной вплоть до прибытия медиков.

Предполагается, что причиной задержки кареты скорой помощи стали пробки на дорогах города, связанные со снегопадом.

Ранее жительница Севастополя стала инвалидом из-за неправильно назначенной гормональной терапии. Уточняется, что по вине врачей россиянка получила инвалидность второй группы, лишилась зубов и стала передвигаться на коляске из-за хрупкости костей. Сейчас она пытается добиться возбуждения уголовного дела в отношении безответственных медиков.